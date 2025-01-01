النعيمي يلتقي ديرمر ومسؤولين إسرائيليين في تل أبيب

القدس المحتلة/سما/

التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، مع رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية في دولة إسرائيل، وبحضور آرييه درعي رئيس حزب شاس الإسرائيلي، وذلك في إطار زيارة عمل قام بها إلى دولة إسرائيل. حسب "وام".

ويعتبر النعيمي أول مسؤول عربي يلتقي ديرمر بعد تعيين متابعة ملف اتفاق غزة بدلا من رئيس الموساد.

وفي سياق متصل، التقى النعيمي في مقر الكنيست الإسرائيلي عددا من أعضاء الكنيست ضم كل من أمير أوحانا رئيس الكنيست الإسرائيلي، ويولي إدلشتاين رئيس لجنة شؤون الدفاع والخارجية، ويائير لابيد رئيس المعارضةد الإسرائيلية، وبيني غانتس رئيس حزب المعسكر الرسمي، وعميخاي شيكلي وزير شؤون الهجرة في دولة إسرائيل.

وجرى خلال اللقاءات بحث عدد من "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بتعزيز قيم السلام وترسيخ أسس التعايش من خلال بناء جسور الثقة والاحترام المتبادل بين الشعوب".

كما تطرق المسؤول الإماراتي، إلى أهمية وضع التشريعات اللازمة التي تعزز من قيم التعايش وتجرم خطاب الكراهية وأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تقوية العلاقات الثنائية.

واستعرض، خلال اللقاءات، أهمية إطلاق المبادرات التي ترسخ دور الشعوب في تحقيق السلام، وضرورة خفض التصعيد وإتاحة تسهيل وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة لأداء شعائرهم الدينية بعيدا عن أي تسيس أو استغلال للأماكن المقدسة.