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المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض أي حلول تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم

الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض أي حلول تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم



طرابلس/سما/

أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانا يؤكد فيه رفضه القاطع لأي مقترحات دولية تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم أو فرض وصاية أجنبية على قطاع غزة.

 

وأشار البيان، الذي صدر يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، إلى أن هذه التحركات "تأتي في إطار محاولات مشبوهة لاستثمار المأساة الإنسانية في غزة لتمرير سياسات الاحتلال والتهجير القسري، وهو ما يرفضه المجلس بشكل قاطع، مؤكداً دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه".

وشدد المجلس على عدد من المواقف الأساسية، أبرزها:
1. رفضه لأي حلول تتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة تلك التي تتعلق بتهجيرهم أو إبعادهم عن أراضيهم، مؤكدا أن الفلسطينيين وحدهم هم أصحاب القرار في تقرير مصيرهم.
2. التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ورفض أي شكل من أشكال الوصاية الأجنبية عليه، باعتباره أرضا عربية وشعبه هم أصحاب السيادة عليه.
3. دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على الاحتلال لوقف العدوان والتهجير والانتهاكات ضد الفلسطينيين.
4. الإشادة بصمود الشعب الفلسطيني وثباته في أرضه، ودعمه في مواجهة كل المخططات الرامية إلى تهجيره واقتلاعه، حتى تحقيق حريته الكاملة واستعادة حقوقه المشروعة.

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية، مشيدا بتضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته، ومجددا رفضه لأي حلول لا تراعي الحقوق التاريخية المشروعة للفلسطينيين.

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