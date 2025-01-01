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الجيش الإسرائيلي يقر بإطلاقه النار على فلسطينيين في غزة بادعاء اقترابهم من قواته

الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يقر بإطلاقه النار على فلسطينيين في غزة بادعاء اقترابهم من قواته



القدس المحتلة/سما/

أقر الجيش الإسرائيلي بإطلاقه النار نحو فلسطينيين في قطاع غزة بادعاء "اقترابهم وتشكيلهم تهديدا على القوات العاملة في مناطق مختلفة".

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أن قواته رصدت "مشتبها" تحرك بالقرب منها جنوبي القطاع، وقد أطلقت النار لإبعاده ومع استمرار اقترابه من القوة وتشكيله خطرا عليها جرى إطلاق النار لإزالة التهديد مرة أخرى.

كما أطلق طيران سلاح الجو النار لإبعاد مركبة تحركت من شمالي إلى وسط القطاع في طريق غير مصادق لحركة السير عليه، ومن دون وجود معبر للفحص في الطريق بخلاف المقترح المتفق عليه؛ حسبما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي.

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