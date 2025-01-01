آيزنكوت يهاجم نتنياهو..

القدس المحتلة/سما/

هاجم عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤكدا أنه يُبحر بين الاستراتيجيات ويستغل الفرص.



وقال آيزنكوت في حوارٍ مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "لا يمكن لنتنياهو القول إنه لا يوجد تهديد أمني لإسرائيل من غزة".

وأضاف، أنه "الأسبوع الماضي ألغى المشاركة في حفل في غلاف غزة لاعتبارات أمنية"، مؤكدا أن "إسرائيل" لم تُعِد الأسرى ولم تدمر القدرات العسكرية والبنية التحتية لحماس ولم تعد الأمن لمستوطنات غلاف غزة".

وتابع آيزنكوت: "نتنياهو كما يقول أحد أصدقائه السابقين في الكابينيت لا يريد خطا استراتيجيا واضحا ومحددا".

وأوضح، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يُبحر بين الاستراتيجيات ويستغل الفرص وهذا مريح له سياسيا، لكنه بالنسبة للنظام الأمني مدمر".

وأضاف عضو مجلس الحرب السابق: "أقول لنتنياهو: ترامب سيكون الرئيس في السنوات الأربع القادمة وسيستمر في دعم إسرائيل لكن انتبه للفجوة التي نشأت بين المجتمع الإسرائيلي والحكومة".

وأشار إلى أن "البوصلة الاستراتيجية مشوشة طوال الوقت ولم يتحقق أي من أهداف الحرب".