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مصر تبدأ إدخال معدات إعمار غزة

الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تبدأ إدخال معدات إعمار غزة



القاهرة/سما/

قالت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية إن معدات إعادة إعمار غزة بدات فى العبور إلى قطاع غزة، وذلك بعد دخول كمية ضخمة من المساعدات.

 
 

ووصلت إلى الجانب المصري من معبر رفح شاحنات قافلة "تحيا مصر" المحملة بالمساعدات الإغاثية، والتي انطلقت من مختلف محافظات مصر.

وتحمل القافلة، التي نظمت بمشاركة شعبية، مواد غذائية، أدوية، مستلزمات طبية، ومواد إغاثية متنوعة، تهدف إلى دعم المتضررين في القطاع، وتأتي هذه المساعدات ضمن التحركات المصرية المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية ودعم الجهود الإغاثية.

وأكد مصدر في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء أن الشاحنات تصل تباعًا إلى منطقة الانتظار اللوجستية في رفح، حيث تخضع لعدة إجراءات تنظيمية تشمل وضع الباركود وتصنيف المساعدات لضمان دخولها إلى القطاع وفق جدول زمني محدد.

وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير عملية دخول المساعدات إلى غزة بشكل منظم ومنسق مع الجهات المعنية.

#مصر #غزة

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