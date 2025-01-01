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كاتس: الجيش الإسرائيلي سيواصل فرض الأمن في مواجهة أي انتهاك من "حزب الله"

الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: الجيش الإسرائيلي سيواصل فرض الأمن في مواجهة أي انتهاك من "حزب الله"



القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن قوات الجيش ستبقى في المنطقة العازلة في لبنان في خمسة مواقع، وستواصل فرض الأمن بالقوة ودون تنازلات في مواجهة أي انتهاك من "حزب الله".


وقال كاتس إنه "وفقا لقرار المستوى السياسي، اعتبارا من اليوم سيبقى جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة العازلة في لبنان في خمس نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي، وسيستمر نشاط الجيش الإسرائيلي في فرض القانون بقوة ودون تنازلات في مواجهة أي انتهاك من جانب حزب الله".

وأضاف: "يجب على حزب الله أن ينسحب بالكامل إلى ما وراء خط الليطاني ويجب على الجيش اللبناني نزع سلاحه تحت إشراف الآلية التي تم إنشاؤها تحت قيادة الولايات المتحدة"، مشددا على "أننا مصممون على توفير الأمن الكامل لجميع المستوطنات في الشمال وفقا للمبدأ الذي تم تحديده بعد 7 أكتوبر - لأن الجيش الإسرائيلي وحده هو الذي سيضمن أمن المستوطنات في جميع قطاعاتها ضد أي تهديد محتمل".

#كاتس #حزب الله

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