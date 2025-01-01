الجيش اللبناني يؤكد انتشاره في الجنوب بعد انسحاب إسرائيل (صور)

أعلن الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء أن قواته انتشرت في البلدات الحدودية كافة التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية وقوات "اليونيفيل" الدولية.

وقالت قيادة الجيش في بيان إنه "بتاريخي 17 و18 فبراير 2025، انتشرت وحدات عسكرية في البلدات التالية:

• العباسية، المجيدية، كفركلا – مرجعيون في القطاع الشرقي.

• العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب – مرجعيون في القطاع الأوسط.

• مارون الراس والجزء المتبقي من يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط.

كما انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي".

وأفادت بأن "الوحدات المختصة باشرت إجراء المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في هذه المناطق"، مؤكدة "ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، إفساحا في المجال لإنهاء الأعمال المذكورة في أسرع وقت ممكن، وحفاظًا على أرواحهم وسلامتهم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبقي على أعداد من قواته في 5 مواقع في جنوب لبنان بعد 18 فبراير، موعد انتهاء مفاعيل اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

والنقاط الخمس التي ستبقى فيها القوات الإسرائيلية هي: العزية، العويضة، جبل بلاط، اللبونة والحمامص.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على منصة "إكس": "ابتداء من اليوم، سيبقى الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة في لبنان في خمس نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي، لضمان حماية المستوطنات الشمالية".

وأضاف: "ستستمر العمليات الأمنية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله بكامل قوتها. لن نسمح بالعودة إلى واقع السابع من أكتوبر".