"إسرائيل" تنسحب من جنوب لبنان باستثناء 5 مواقع

القدس المحتلة/سما/

انتهت مهلة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حزب الله"، وذلك بعيد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي عزمه إبقاء قواته في 5 نقاط استراتيجية عند الحدود.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن كل المناطق اللبنانية قرب الحدود مع إسرائيل باتت خالية من السلاح إلى حد كبير، وكل البنية التحتية العسكرية لحزب الله قرب الحدود تم تدميرها، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتفتيش كل المنازل اللبنانية القريبة من الحدود مؤخرا.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته ستنسحب من الأراضي اللبنانية باستثناء 5 مواقع استراتيجية ستبقى فيها إلى أجل غير مسمى.

وقال في بيان أمس الاثنين: "تستعد قيادة المنطقة الشمالية لانتهاء فترة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان، والتي تشمل انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، باستثناء خمس نقاط عسكرية تم إنشاؤها على الأراضي اللبنانية".

وأضاف البيان أنه "وفقا للقيادة الشمالية، عمل مقاتلو الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لمدة شهرين ونصف لتحقيق أقصى قدر من الإنجاز خلال العملية البرية. وقد تم تفتيش معظم المنازل والبنى التحتية التابعة لحزب الله في المناطق الواقعة على خط التماس (...)".

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير الجاري.