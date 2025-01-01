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الجيش الإسرائيلي يهدم 16 منزلا في طولكرم (فيديو) - سما الإخبارية

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الجيش الإسرائيلي يهدم 16 منزلا في طولكرم (فيديو)

الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم/سما/

شرع الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في هدم 16 منزلا بمخيم طولكرم، في عملية هي الأكبر منذ بدء عملياته في شمال الضفة الغربية في 21 يناير الماضي.

 

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية طولكرم مهند مطر بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الارتباط الفلسطيني بنيتها هدم 16 منزلا في مخيم طولكرم، وحددت الساعة العاشرة من صباح اليوم موعدا لتنفيذ الهدم، مع السماح للعائلات بالدخول إلى منازلها لجمع مقتنياتها قبل بدء الهدم".

وأشار مطر إلى أن جرافات ضخمة استبقت الوقت المحدد واقتحمت مخيم طولكرم، وشرعت بعمليات الهدم التي بدأت من حي البلاونة. وحذر مطر من أن الهدف من هذه العملية هو تغيير معالم المخيم.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم فيصل سلامة، إن "السلطات الإسرائيلية أبلغت الجهات الفلسطينية الرسمية بنيتها هدم 16 منزلا بالمخيم"، ضمن عمليته العسكرية المستمرة فيه لليوم الـ23.

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