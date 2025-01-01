  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماس": جرائم إسرائيل في طولكرم ومخيماتها لن تكسر إرادة شعبنا

الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": جرائم إسرائيل في طولكرم ومخيماتها لن تكسر إرادة شعبنا



غزة/سما/

أكدت حركة "حماس" أن جرائم الهدم والتدمير والتهجير التي تنفذها إسرائيل في مدينة طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس وعموم الضفة الغربية، لن تضعف عزيمة الشعب الفلسطيني.

وشددت الحركة في بيان رسمي على أن هذه الانتهااكات الإسرائيلية ن تضغف الشعب الفلسطيني أو تُثنيه عن مواصلة طريق المقاومة.

وأضافت "أن هذه الجرائم تأتي ضمن مخططات إجرامية تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومصادرة حقوقهم، مؤكدة أن شعبنا سيظل صامدا في وجه هذه الانتهاكات وسيتصدى بقوة لكل المحاولات الرامية إلى تصفية قضيته الوطنية.

ودعت "حماس" جماهير الشعب الفلسطيني وأبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تعزيز الوحدة والتكاتف لمواجهة آلة القمع الإسرائيلية، معتبرة أن استمرار الصمود والمقاومة هو الرد الأقوى على ممارسات الاحتلال العنصرية.

هذا وشرع الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في هدم 16 منزلا بمخيم طولكرم، في عملية هي الأكبر منذ بدء عملياته في شمال الضفة الغربية في 21 يناير الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم فيصل سلامة، إن "السلطات الإسرائيلية أبلغت الجهات الفلسطينية الرسمية بنيتها هدم 16 منزلا بالمخيم"، ضمن عمليته العسكرية المستمرة فيه لليوم الـ23.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل خطة مصر لإعادة إعمار غزة، في مواجهة خطة ترامب ..

نتنياهو يؤكد التزامه بخطّة السيطرة على غزة ..

مسؤول اسرائيلي: مصر تنتهك اتفاقية السلام ووجودها العسكري في سيناء هجومي وخطير ..

550 ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي يحذرون من استئناف الحرب بغزة وتهجير سكانها..

إسرائيل تقرر إنشاء إدارة خاصة لتهجير سكان غزة ..

إسرائيل تعاقب السلطة الفلسطينية وتقرر احتجاز 90 مليون دولار من أموال الضرائب

صفقة غزة : إسرائيل تترقب تسليم جثث واسرى أحياء في مراحل جديدة

الأخبار الرئيسية

67b4b5674c59b75d87495d63

الإفراج عن أقدم أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية السبت القادم

مشاروات مصرية أوروبية لتشكيل إدارة لقطاع غزة وحماس تبدي مرونة

20250218032650

الحية: سنسلّم 4 جثث لأسرى الاحتلال الخميس و6 أحياء السبت... وتأكيد إسرائيليّ

القدس المحتلة : اقتحام مدرسة ومركز تدريب قلنديا تطبيقا لقرار حظر الأونروا

صفقة غزة : إسرائيل تترقب تسليم جثث واسرى أحياء في مراحل جديدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية