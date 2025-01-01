"حماس": جرائم إسرائيل في طولكرم ومخيماتها لن تكسر إرادة شعبنا

غزة/سما/

أكدت حركة "حماس" أن جرائم الهدم والتدمير والتهجير التي تنفذها إسرائيل في مدينة طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس وعموم الضفة الغربية، لن تضعف عزيمة الشعب الفلسطيني.

وشددت الحركة في بيان رسمي على أن هذه الانتهااكات الإسرائيلية ن تضغف الشعب الفلسطيني أو تُثنيه عن مواصلة طريق المقاومة.

وأضافت "أن هذه الجرائم تأتي ضمن مخططات إجرامية تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومصادرة حقوقهم، مؤكدة أن شعبنا سيظل صامدا في وجه هذه الانتهاكات وسيتصدى بقوة لكل المحاولات الرامية إلى تصفية قضيته الوطنية.

ودعت "حماس" جماهير الشعب الفلسطيني وأبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تعزيز الوحدة والتكاتف لمواجهة آلة القمع الإسرائيلية، معتبرة أن استمرار الصمود والمقاومة هو الرد الأقوى على ممارسات الاحتلال العنصرية.

هذا وشرع الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في هدم 16 منزلا بمخيم طولكرم، في عملية هي الأكبر منذ بدء عملياته في شمال الضفة الغربية في 21 يناير الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم فيصل سلامة، إن "السلطات الإسرائيلية أبلغت الجهات الفلسطينية الرسمية بنيتها هدم 16 منزلا بالمخيم"، ضمن عمليته العسكرية المستمرة فيه لليوم الـ23.