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ساعر يكشف عن خطط المرحلة المقبلة: مفاوضات صفقة الرهائن ومستقبل الوجود العسكري في لبنان

الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر يكشف عن خطط المرحلة المقبلة: مفاوضات صفقة الرهائن ومستقبل الوجود العسكري في لبنان



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى والرهائن مع حركة "حماس" ستبدأ، دون أن يحدد موعدا دقيقا لذلك.


وشدد ساعر خلال مؤتمر صحفي اليوم في تل أبيب أن إسرائيل "لن تسمح بإقامة نموذج آخر لحزب الله في قطاع غزة"، مطالبا بنزع السلاح من حركة "حماس وقطاع غزة بشكل كامل"، قائلا: "حكم حماس في غزة لم يكن تجربة ناجحة لنا".

وحول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، قال ساعر "علينا أن نفكر مع الرئيس ترامب حول مقترح تهجير سكان قطاع غزة بشكل طوعي، ولا توجد إشكالية في حال قبلت بهم دول أخرى لدواع أخلاقية وإنسانية".

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أشار إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى مؤقتا في خمس نقاط استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، رغم استمرار الانسحاب التدريجي.

وأوضح أن بقاء هذه القوات مشروط بتنفيذ لبنان لبنود الاتفاق المبرم بين الجانبين، قائلاً: "إذا التزم لبنان بالاتفاق، فلا داعي لبقائنا في هذه النقاط".

على صعيد آخر، كشف ساعر عن زيارة مرتقبة إلى بروكسل الأسبوع المقبل، يليها توجه إلى واشنطن لمناقشة التطورات الإقليمية والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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