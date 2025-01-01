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خامنئي: أي مخطط دون موافقة المقاومة وأهل غزة لن ينجح

الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: أي مخطط دون موافقة المقاومة وأهل غزة لن ينجح



طهران/سما/

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن الرأي العام العالمي يميل اليوم لصالح فلسطين، لافتا إلى أن أي مخطط دون موافقة المقاومة وأهل غزة "لن ينجح"، ومن ضمنه المخططات التي تطرحها واشنطن.


وقال خامنئي خلال استقباله الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية زياد النخالة والوفد المرافق له: "أبارك لكم انتصار المقاومة في غزة.. صمود قادة المقاومة والمقاومين أمام الأعداء ووحدتهم في أثناء المفاوضات المعقدة وصبر أهل غزة البطولي رفع رأس المقاومة.. هذا انتصار عظيم، لقد خلق هذا النصر تحولا جديدا في تاريخ نضال المقاومة".


وأضاف: "الرأي العام العالمي يميل اليوم لصالح فلسطين ولن ينجح أي مشروع دون موافقة المقاومة وأهل غزة.. والمخططات الحمقاء التي تطرحها الولايات المتحدة أو غيرها بشأن غزة لن تصل إلى أي نتيجة"، مشيرا إلى أن "الذين زعموا تدمير المقاومة في فترة قصيرة قبل عام ونصف، يقومون الآن بتسلم أسراهم في مجموعات صغيرة من المقاومين وفي المقابل يطلقون سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين".

بدوره، هنأ النخالة خامنئي "بالنصر الكبير الذي حققته المقاومة في غزة"، معتبرا أن "هذا النصر نتيجة للدعم المستمر من الجمهورية الإسلامية وتوجيهات الشهيد السيد حسن نصر الله".

وأضاف النخالة: "إن المقاومة الفلسطينية كانت في حالة حرب بالفعل مع أمريكا والغرب طوال العام والنصف الماضيين، ورغم عدم تكافؤ القوى، تمكنت المقاومة الفلسطينية من تحقيق انتصارات كبيرة".

وأشار إلى أن "الوحدة والتماسك الميداني والسياسي لفصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية أحد العوامل المؤثرة في انتصار غزة".

واختتم الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" بالقول: "لن ننسى أبدا طريق المقاومة وسنواصل هذا المسار كجنود مقاومة".

#علي خامنئي

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