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تفاعل واسع على "مصافحة تاريخية" بين لافروف وروبيو في السعودية (صورة)

الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاعل واسع على "مصافحة تاريخية" بين لافروف وروبيو في السعودية (صورة)



الرياض/سما/

أثارت مصافحة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة السعودية الرياض خلال المباحثات الروسية الأمريكية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، تفاعلا واسعا.

 

وتداول النشطاء والصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهذه المصافحة، معربين عن فخرهم بكون السعودية تستضيف قمة بهدف السلام، وعن جمعها الطرفين على طاولة واحدة.

وفي هذا الصدد كتب أحدهم معلقا: "مصافحة تاريخية.. بعد اجتماع 4 ساعات ونصف في الرياض عاصمة القرار"، وأضاف آخر أن المصافحة "نتيجة الجهد السياسي السعودي".

وعلق أحدهم بالقول: "لن ولم يفعلها سوى السعودية.. مصافحة وزيري خارجية روسيا وأمريكا في عاصمة القرار الدولي الرياض".

هذا وشهدت العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء مباحثات روسية أمريكية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، والتحضير لاجتماع قمة مرتقب بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

من جهته، أكد سيرغي لافروف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا خلال المحادثات الثنائية على ضرورة عدم إثارة أي المواجهات بين البلدين.

وكشف لافروف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على صياغة عملية التسوية الأوكرانية قريبا.

كما أشار رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل دميتريف المشارك بالمباحثات، إلى أن الحوار كان إيجابيا ومثمرا، واتسم بالاحترام المتبادل والندّية.

هذا وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزيرين لافروف وروبيو، اتفقا في مباحثات اليوم، على تشكيل فريقين للتفاوض حول أوكرانيا.

كما لفت روبيو إلى اتفاق واشنطن وموسكو على استئناف سفارتي البلدين عملهما بكامل طواقمهما.

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