زيارة مرتقبة من السيسي للسعودية لبحث خطة إعمار غزة

القاهرة/سما/

يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية يوم الخميس لإجراء مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الخطة المصرية لإعمار غزة وفق وسائل إعلام عربية.



وتأتي زيارة الرئيس المصري إلى المملكة العربية السعودية بعد زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الإسبانية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

ومن المنتظر أن يناقش لقاء الرئيس المصري وولي العهد السعودي خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهل القطاع، والتي تجهز مصر ردا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وتشهد زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية المشاركة في أعمال القمة العربية المصغرة التي تستضيفها المملكة بمشاركة قادة (مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر والكويت) والتي تناقش الخطة العربية في الرياض قبل طرحها على القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة في الرابع من مارس.

وأعلنت الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء إرجاء موعد عقد القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية ليوم 4 مارس بدلا من 27 فبراير الجاري.

وفي وقت سابق أكدت مصادر مصرية لـ RT أن الدولة المصرية تعمل على إعداد رؤية متكاملة لعملية إغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم ومشاركتهم في عملية إعادة الإعمار.

وأوضحت المصادر المصرية أن عددا من المسؤولين والخبراء يعكفون على الانتهاء من الرؤية المصرية المتكاملة لعملية إغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة لمناقشتها في القمة العربية المصغرة التي سوف تستضيفها العاصمة السعودية الرياض ومن ثم طرحها على القمة العربية الطارئة في القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري.

وأكدت المصادر أن رؤية القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة تتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وبدعم من المجتمع الدولي الذي يرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ويتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المبادرة العربية للسلام التي تم وافقت عليها الدول العربية عام 2002.