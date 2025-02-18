الهلال الأحمر الفلسطيني ينقل عيادات متنقلة لدعم الخدمات الصحية في غزة

غزة/سما/

قامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بنقل عدد من العيادات الطبية المتنقلة من مقرها في خان يونس إلى مستشفى الهلال الأحمر الكويتي الميداني في منطقة السرايا بمدينة غزة، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الصحية الطارئة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وتم إنشاء هذه العيادات بجهود وإمكانات ذاتية من قبل فريق إدارة الجمعية في قطاع غزة، بحيث تكون قابلة للنقل إلى أي محافظة وفقًا للاحتياجات الطبية والظروف الميدانية.

وتسعى الجمعية من خلال هذه الخطوة إلى دعم القطاع الصحي الذي يواجه نقصًا حادًا في المعدات الطبية والكوادر الصحية، مما يزيد من التحديات في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والمصابين.