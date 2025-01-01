مصر تعلن إرجاء القمة العربية الطارئة بشأن غزة إلى الرابع من مارس

القاهرة/سما/

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، إرجاء القمة العربية الطارئة بشأن غزة، التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، إلى الرابع من آذار/ مارس، معلّلة ذلك باستكمال "التحضير الموضوعي" لها.

وأفادت الخارجية في بيان "تستضيف جمهورية مصر العربية القمة العربية الطارئة، حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 آذار/ مارس 2025 بالقاهرة، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة".

وأشارت إلى أن الموعد الجديد تمّ تحديده، "بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبالتشاور مع الدول العربية".

والأحد، أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في تصريحات متلفزة، أن القمة الطارئة التي دعت إليها القاهرة "قد يؤجل موعد انعقادها بضعة أيام لضمان أكبر حضور من القادة".

وذكر زكي أن موعد قمة القاهرة قد يتغير "بضعة أيام"، لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة، مؤكدا "حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة".

ولفت إلى أن القمة العربية الطارئة، تهدف إلى "حدث عربي عالي المستوى، وصياغة موقف عربي متماسك وصلب وقوي بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام".

وركز على هدف القمة في "رفض مخطط التهجير الإسرائيلي والذي تبنته الإدارة الأميركية، وتقديم طرح عربي عام يقابل هذا الطرح الأميركي".

والأحد، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تعدّ خطة متكاملة لإعمار قطاع غزة دون تهجير أهله، وذلك خلال استقباله رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، بحضور رئيس المخابرات حسن رشاد، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وتُعدّ تصريحات السيسي بشأن خطة الإعمار دون تهجير، هي الأولى له بعد أخرى أدلى بها الأسبوع الماضي ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقاء مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن أن القاهرة تعد خطة عربية بديلة لخطة الرئيس الأميركي.

ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروذج ترامب لمخطط تهجيلا أهالي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد كشف الأحد، في لقاء مع وفد من مجلس النواب الأميركي، أن تصور إعمار قطاع غزة الذي تعدّه القاهرة، "يتم بتنسيق فلسطيني عربي وبدعم دولي، ويضمن الإعمار دون خروج الفلسطينيين من أراضهم".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، نحو 160 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.