الحية: سنسلّم 4 جثث لأسرى الاحتلال الخميس و6 أحياء السبت... وتأكيد إسرائيليّ

غزة/سما/

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في كلمة ألقاها القياديّ في الحركة، خليل الحية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتمّ الإفراج عن 6 أحياء من أسرى الاحتلال، السبت، و4 جثث لقتلى منهم، الخميس، فيما أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "التوصّل إلى تفاهمات في القاهرة، سيُطلق بموجبها سراح الرهائن الأحياء".

يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "المحتجزين الستة الأحياء المتبقين في المرحلة الأولى، سيُطلق سراحهم، يوم السبت المقبل".

وقال خليل الحية، إن "العالم شاهد أهالي غزة، وهم يزحفون إلى بيوتهم المدمرة، ويُفشلون كل مخططات التهجير".

وشدّد على أن "حماس والمقاومة أثبتتا جديتهما في تنفيذ وقف إطلاق النار، مقابل تلكؤ الاحتلال و(رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو".

وأضاف خليل الحية "نعمل مع الوسطاء في قطر ومصر لإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار".

وتابع "نعمل على إفشال كل مخططات التهجير التي يستهدف الاحتلال فرضها على شعبنا".

وذكر القيادي بحماس، أن الحركة "قررت تسليم 4 جثامين من أسرى الاحتلال يوم الخميس، تمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية من مفاوضات الاتفاق".

وقال الحية "سنفرج عن جثمان الأسير الإسرائيلي بيباس على أن يفرج الاحتلال يوم السبت عن من يقابلهم من أسرانا وفق الاتفاق".

ولفت إلى أنه "سيتم استكمال تسليم بقية الجثامين وفق المتفق عليه في الأسبوع السادس من تنفيذ الاتفاق".

وأكد خليل الحية "الإفراج عن 6 أحياء من أسرى الاحتلال يوم السبت، ومنهم هشام السيد وفيرا مانغيستو مقابل أسرى فلسطينيين".

وأكد "ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق دون استثناء أو مماطلة"، مطالبا "بإدخال المعدات الثقيلة، لانتشال جثامين شهدائنا وأسرى الاحتلال الذين قتلوا بالقصف الإسرائيلي".

وشدّد خليل الحيّة على أن "الاحتلال لا يزال يماطل بالانخراط بمفاوضات المرحلة الثانية التي يفترض انطلاقها في اليوم 16 من توقيع الاتفاق".

ساعر: إسرائيل ستجري مفاوضات حول المرحلة الثانية وتطالب بنزع سلاح حماس

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ساعر: إسرائيل ستجري مفاوضات حول المرحلة الثانية وتطالب بنزع سلاح حماس

وقال "جاهزون للانخراط الفوري في المرحلة الثانية التي تتضمن، وقفا تاما لإطلاق النار والانسحاب الكامل للاحتلال".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستجري مفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأن إسرائيل تطالب بنزع سلاح مطلق في قطاع غزة.

وعدّ أن "نموذج حزب الله" في غزة لن يكون مقبولا على إسرائيل، "ولذلك نحن بحاجة إلى نزع سلاح غزة، ومن دون وجود للسلطة الفلسطينية".

مكتب نتنياهو: تفاهمات في القاهرة سيُطلق بموجبها سراح الرهائن الأحياء

وذكر مكتب نتنياهو في بيان، صدر بعد إعلام خليل الحيّة، أنه "في المفاوضات التي جرت في القاهرة، تمّ التوصّل إلى تفاهمات، تقضي بإطلاق سراح الرهائن الستة الأحياء من المرحلة الأولى، يوم السبت".

وأضاف البيان أنه "سيتم يوم الخميس، تسليم الرهائن الأربعة القتلى إلى إسرائيل، وبموجب الاتفاق، يُتوقع تسليم أربعة رهائن إضافيين لإسرائيل، الأسبوع المقبل".