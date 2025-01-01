القدس المحتلة : اقتحام مدرسة ومركز تدريب قلنديا تطبيقا لقرار حظر الأونروا

القدس المحتلة / سما/

اقتحمت قوات الاحتلال برفقة طواقم من وزارة المعارف الإسرائيليةاليوم الثلاثاء، 3 مدارس تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة القدس، ومعهد تدريب مخيم قلنديا.

وعلمت مراسلة معا ان طواقم وزارة المعارف الإسرائيلية اقتحمت مدارس الوكالة الواقعة في صور باهر، سلوان، ووادي الجوز، ومعهد تدريب قلنديا.

ويأتي الاقتحام بعد أعلان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أصدر تعليماته بفرض تطبيق فوري للقانون الذي يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل إسرائيل، وهو القانون الذي أقرّه الكنيست في أكتوبر الماضي.

وأضاف بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "لا توجد أي قيود على تنفيذ هذا القرار".

وقال مكتب إعلام الأونروا ان القوات الإسرائيلية وأفراد من بلدية القدس اقتحمت مركز قلنديا للتدريب بالقوة وأمرت بإخلائه فورًا.

يتواجد في المركز 350 طالبًا و30 موظفًا، تم إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

كذلك اقتحمت مدارس الأونروا في صور باهر وسلوان ووادي الجوز وأمروا بإغلاقها.

وقال مكتب الإعلام استمر اليوم الدراسي كالمعتاد في مدرستي صور باهر وسلوان، حيث مُنعت الشرطة من الدخول.

وتم إخلاء مدرسة وادي الجوز لضمان سلامة الطلاب.

وقال مركز الاعلام ان هذا انتهاك غير مقبول لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، كما أنه يشكل حرمانًا من حق التعليم للأطفال والمتدربين.