صفقة غزة : إسرائيل تترقب تسليم جثث واسرى أحياء في مراحل جديدة

القدس المحتلة/سما/

تستعد إسرائيل للمراحل التالية، والتي من المتوقع أن تستقبل أربعة جثث أسرى الخميس الحالي .

وقال مصدر لصحيفة جيروزاليم بوست اليوم الثلاثاء، إن هناك فرصة للإفراج عن ستة اسرى أحياء يوم السبت.

وبحسب الجدول الزمني الذي تم التوصل إليه، سيتم نقل أربعة جثث أسرى اسرائيليين إلى إسرائيل يوم الخميس المقبل .

وسيتم إطلاق سراح ثلاثة أو ستة اسرى أحياء يوم السبت، ثم إطلاق سراح أربعة قتلى آخرين يوم الخميس المقبل.

لكن التوقعات بأن تطلق حركة حماس ثلاثة اسرى أحياء السبت القادم وثلاثة آخرون السبت الذي يليه .



وتطالب إسرائيل بالإفراج عن ستة من قائمة المرحلة (أ) من الأسر، مقابل إدخال مئات الكرافانات إلى القطاع.

وتضم قائمة الاسرى الاسرائيليين الـ14 المشمولين في المرحلة (أ) والذين لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن، إضافة إلى أبراهام منغستو وهشام السيد ، أربعة اخرين آخرين تم تعريفهم على أنهم مرضى وجرحى

وانتهت في ساعات متأخرة من الليل جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، حيث تم التباحث باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن دون اتخاذ قرار بشأن المرحلة الثانية من صفقة التبادل.

غير أن المبعوث الأمريكي ويتكوف قال لشبكة فوكس نيوز، إن المحادثات "ستستمر" هذا الأسبوع، وإن المناقشات ستُعقد في "مكان سيتم تحديده لاحقًا" بشأن كيفية اختتام المرحلة الثانية بنجاح .

بينما لا يوجد في الوقت الحالي يقين داخل اسرائيل من أنها ستبدأ. تتضمن المرحلة الثانية إنهاء الحرب والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة ـ في مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الآخرين الأحياء.