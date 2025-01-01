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"ساعر" يطالب بنزع كامل للسلاح من قطاع غزة

الثلاثاء 18 فبراير 2025 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ساعر" يطالب بنزع كامل للسلاح من قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر"، إن إسرائيل ستبدأ مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الاسرى مع حماس.

وطالب ساعر، في تصريحات الثلاثاء، بـ"نزع كامل" للسلاح من قطاع غزة، معتبرًا أن "حكم حماس في غزة لم يكن تجربة ناجحة" لإسرائيل، بحسب "رويترز".

وبشأن لبنان، حذر من أن "إيران تبذل جهودًا مهولة لإعادة حزب الله".

وأضاف "سنبقى مؤقتًا في 5 نقاط مهمة في لبنان، وسنواصل الانسحاب رغم خرق الاتفاق"، مؤكدًا "إذا التزم لبنان بالاتفاق فلا داعي لبقائنا في النقاط الخمس".

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