الاحتلال الاسرائيلي يخطط لتقسيم المخيمات وتحويلها لمربعات سكنية كما حدث في غزة بالسبعينات من القرن الماضي

رام الله/سما/

بدأت جرافات الاحتلال بهدم منازل داخل مخيم طولكرم تمهيدا لفتح شوارع بشكل طولي وعرضي داخل المخيم.

وقالت مصادر فلسطينية ان الاحتلال ينفذ مخططا مشابها لما نفذه شارون في غزة في سبعينات القرن الماضي.

ووفق مخطط تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فان ذلك المخطط سيقوم بتحويل مخيم طولكرم الى عشرة مربعات سكنية تحيط بكل مربع سكني شوارع من الجهات الاربعة.

وهذا المخطط يقوم جيش الاحتلال بتطبيقه داخل مخيم جنين، حيث تعمل جرافات الاحتلال منذ 29 يوما على هدم المنازل وشق الطرقات الجديدة وتوسعة الشوارع القائمة في المخيم.

والامر ذاته يتم تنفيذه من قبل جرافات الاحتلال داخل مخيم نور شمس شرق طولكرم.

ووفق هذه المخططات فان الاحتلال يعمل على اعادة هيكلة المخيمات الفلسطينية لتحويلها الى اجزاء من المدن القريبة منها الامر الذي سيكون من شانه حرمان عشرات المواطنون من اعادة بناء منازلهم التي هدمها وسيهدمها الاحتلال من خلال حرمانهم منازلهم والارض التي شيدت عليها تلك المنازل.