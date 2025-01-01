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الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها ويجرف شوارع ويدمر ممتلكات للمواطنين

الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها ويجرف شوارع ويدمر ممتلكات للمواطنين



جنين/سما/

 واصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، لليوم التاسع والعشرين على التوالي مخلفا 26 شهيداً وعشرات الإصابات، ودمار واسع في البنية التحتية والممتلكات.

وأفادت مراسلتنا، بأن الاحتلال أحرق منزلاً في حارة السمران بمخيم جنين، كما أغلق بالجرافات طريق السكة- القصار والطريق المؤدي إلى مقبرة المخيم الجديدة، إذ وضع السواتر الترابية فيها، كما أطلق قنابل ضوئية باتجاه جامع الأسير في المخيم.

كما نصب الاحتلال بوابة حديدية قرب مستعمرة "حومش" على الطريق الواصل بين نابلس وجنين، واعتقل مواطنا بعد مداهمة منزله في حرش السعادة بجنين.

ومع استمرار عدوان الاحتلال على مخيم جنين، يتكشف الدمار الهائل يوماً بعد يوم في منازل وممتلكات ومحال المواطنين في أحياء وشوارع المخيم، فيما يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية مصحوبة بالجرافات وصهاريج الوقود إلى مداخل ومحيط المخيم، فيما تواصل جرّافات الاحتلال أعمال التدمير والهدم وفتح شوارع في عدة أحياء من مخيم جنين، في حارات الدمج، كما يستمر تحليق الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة في سماء المخيم.

وأعلنت وكالة "الأونروا" عن فتح عيادة في المركز الكوري بجانب مبنى مديرية صحة جنين لمتابعة المراجعين أصحاب الامراض المزمنة ابتداء من اليوم الثلاثاء.  

واستشهد أمس الاثنين الطفل ضياء الدين سباعنة 15عاماً متأثرا بإصابته قبل اسبوعين بقصف من مسيرة للاحتلال مركبة في بلدة قباطية جنوب جنين.

ونقلت طواقم الهلال الاحمر أمس مسنة من داخل منزل مهدم في مخيم جنين فيما اعتدى جنود الاحتلال على طاقم إسعاف بالضرب خلال محاولته نقل حالة مرضية أخرى.

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