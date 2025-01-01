نيويورك: سفراء عرب يبحثون مع غوتيريش استدامة وقف إطلاق النار وحماية الأونروا

نيويورك /سما/

التقى وفد كبير من السفراء العرب، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لمتابعة استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد في الضفة الغربية.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، إن اللقاء بحث تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وإعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على رفض التهجير وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا خاصة في القطاع، وحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، والتصدي لمخططات الاحتلال بضم الضفة الغربية.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى أهمية المضي قدما من أجل إنجاز حل الدولتين، وكافة المسائل التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

ولفت منصور، إلى أنه تم دعوة غوتيريش لزيارة دولة فلسطين، خاصة قطاع غزة، أسوة بالدعوة المماثلة التي قدمت لمجلس الأمن.

وعبر غوتيريش، عن استعداده للمشاركة في القمة العربية الطارئة في القاهرة التي ستعقد نهاية الشهر الحالي أو بداية شهر آذار/ مارس المقبل.