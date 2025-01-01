القدس المحتلة/سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها الرئيسية، على مستجدات عدوان الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، والأوضاع الإنسانية في غزة، وتوالي المواقف والاجتماعات الرافضة للمخططات الأمريكية بشأن تهجير مواطني القطاع، كما ركزت الصحف على مشروع استعماري جديد وقرار الاستيلاء على جزء إضافي من أموال المقاصة، وانتهاء مهلة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة"

هؤلاء نحن.. متطوعو جنين على خطوط النار

شهيد من قباطية متأثرا بجروحه.. وتواصل التخريب والتدمير في جنين وطولكرم ومخيماتهما

إصابات واعتقالات في الضفة والاحتلال يبدأ إجراءات بناء 974 وحدة استيطانية جنوب الضفة

مصطفى يوجه بتوفير مراكز إيواء واحتياجات النازحين في شمال الضفة

وجهاء الخليل وعشائرها يجددون دعمهم لسياسة الرئيس ويدعون إلى الوحدة الوطنية

استمرار التنديد بمحاولات استهداف منظمة التحرير

العاهل الأردني: كلا للتهجير والتوطين والوطن البديل

إرجاء القمة في الرياض إلى الجمعة

الشيخ والقنصل البريطاني يؤكدان رفض أي شكل من أشكال التهجير القسري

سيناتور أميركي: واشنطن ليس لديها رغبة تذكر في السيطرة على غزة

فلسطين واليابان توقعان اتفاقيتين لدعم الجهود الفلسطينية للتعافي

لبنان يصر على الانسحاب الكامل من أراضيه اليوم.. وإسرائيل تتمسك بـ«البقاء» في خمس نقاط

* "الأيام"

الاحتلال يغلق مداخل مخيم جنين ويواصل تخريب مرافق مخيمَي طولكرم

استشهاد طفل متأثراً بإصابته في قباطية

القطاع: شهيدان متأثرين بجروحهما وإصابة 18 مواطناً وانتشال 9 جثامين

إعلام عبري: عملية تبادل سابعة الخميس والسبت مقابل الإفراج عن النساء والقصّر ودفعة من الأسرى

سموتريتش يصادر 320 مليون شيكل من أموال "المقاصة"

مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة على أراضي دير دبوان

مستوطنون يعتدون على قرى في جنوب نابلس واقتحامات جديدة

إسرائيل تؤسس إدارة خاصة لتهجير سكان غزة "طوعا"

نتنياهو يوعز بتطبيق حظر وكالة "أونروا"

إرجاء قمة الرياض المصغرة إلى الجمعة

احتمال تأجيل القمة العربية الطارئة بالقاهرة لعدة أيام

القاهرة تستضيف اجتماعاً جديداً للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

الجيش الإسرائيلي يقرر مواصلة احتلال خمسة "مواقع إستراتيجية" في جنوب لبنان

أميركي يحاول قتل إسرائيليين معتقداً أنهما فلسطينيان

* "القدس"

تواصل عمليات التدمير في طولكرم وجنين

هدم مداخل حي الدمج وتدمير منازل في حي الفالوجة وتجريف شوارع وتهديم منازل في نور شمس

استشهاد الطفل ضياء سباعنة متأثراً بجراحه

أربعة شهداء وعدد من الإصابات في قطاع غزة

قوات الاحتلال تعرقل وصول المساعدات وتمنع سفر المرضى

ليل غزة الموحش…الاحتلال يمنع بدائل الكهرباء

مباني غزة المدمرة آيلة للسقوط على رؤوس قاطنيها

مئات الإسرائيليين يتظاهرون أمام مقر نتنياهو مطالبين بعدم عرقلة الصفقة

محللون: إسرائيل رهينة لإملاءات ترمب بشأن اتفاق غزة

تأجيل محتمل للقمة العربية الطارئة في مصر لأسباب لوجستية

حي استيطاني ضخم جنوب بيت لحم يفصل جنوب الضفة عن شمالها

سموتريتش يصادر 320 مليون شيكل من أموال المقاصة

إسرائيل تعلن إبقاء جيشها في 5 نقاط بلبنان

اجتماع روسي أميركي في الرياض بشأن أوكرانيا.. اليوم

زيلينسكي يعترف بمقتل 46 ألف جندي في الحرب