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غزة: استشهاد مواطنة متأثرة بجروحها وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال

الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: استشهاد مواطنة متأثرة بجروحها وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال



غزة/سما/

استشهدت مواطنة، اليوم الثلاثاء، متأثرة بجروح أصيبت بها خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن المواطنة سليمة أبو شعبان استشهدت متأثرة بإصابتها خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

كما أصيب صباح اليوم، ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال شرق بلدة الشوكة شرق رفح.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 48,271 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 111,693 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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