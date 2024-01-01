الاحتلال يهدم منزلا في كفر الديك غرب سلفيت

سلفيت/سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً مكوناً من طابقين وبركساً لتربية المواشي في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد رئيس بلدية كفر الديك، يوسف حمدان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعات الصباح الباكر برفقة جرافات عسكرية، وشرعت بهدم منزل المواطن يزيد درويش سعيد، الذي قام ببنائه المواطن همام علي أحمد، حيث تقيم فيه عائلته منذ أربع سنوات.

وأوضح حمدان أن مساحة الطابق الأرضي من المنزل تبلغ 120 متراً مربعاً، فيما تصل مساحة الطابق الثاني إلى 160 متراً مربعاً. كما أشار إلى أن قوات الاحتلال لم تكتفِ بهدم المنزل، بل قامت أيضاً بهدم بركس يستخدم لتربية المواشي، بالإضافة إلى اقتلاع الأشجار المزروعة حوله.

وتشهد بلدة كفر الديك تصعيداً ملحوظاً في عمليات الهدم والاستيطان، حيث تم هدم سبعة منازل منذ عام 2024 وحتى اليوم، وذلك ضمن سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهجير المواطنين وتوسيع المستوطنات في المنطقة.