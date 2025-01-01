دعوى قضائية ضد وزيرة إسرائيلية تعتزم زيارة المغرب

الرباط/سما/

قدم محامون مغاربة، اليوم، شكوى قضائية إلى محكمة محلية ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية "ميري ريغيف"، التي تزور المغرب الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر دولي.

وقال عبد الحفيظ السريتي المنسق العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، "إنه تم رفع دعوى قضائية من طرف محامين مغاربة ضد هذه المسؤولة، خاصة أن الشعب المغربي يرفض زيارة قادة الإجرام الإسرائيلي".

وأضاف السريتي في تصريح صحفي: "على المسؤولين منعها من دخول البلاد لأن قادة إسرائيل متابعين من طرف محاكم دولية، والجنائية الدولية والعدل الدولية".

بدوره، قال عزيز هناوي عضو "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، في تصريح صحفي، إن وزيرة المواصلات الإسرائيلية "ستأتي للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق، المزمع عقده في مراكش (شمال) خلال الفترة الممتدة بين 18 و20 فبراير/ شباط الجاري".

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي بالنظر إلى الإبادة الإسرائيلية الجماعية ضد الفلسطينيين، وبالنظر إلى التاريخ العسكري لهذه الوزيرة".