  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

دعوى قضائية ضد وزيرة إسرائيلية تعتزم زيارة المغرب

الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دعوى قضائية ضد وزيرة إسرائيلية تعتزم زيارة المغرب



الرباط/سما/

قدم محامون مغاربة، اليوم، شكوى قضائية إلى محكمة محلية ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية "ميري ريغيف"، التي تزور المغرب الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر دولي.

وقال عبد الحفيظ السريتي المنسق العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، "إنه تم رفع دعوى قضائية من طرف محامين مغاربة ضد هذه المسؤولة، خاصة أن الشعب المغربي يرفض زيارة قادة الإجرام الإسرائيلي".

وأضاف السريتي في تصريح صحفي: "على المسؤولين منعها من دخول البلاد لأن قادة إسرائيل متابعين من طرف محاكم دولية، والجنائية الدولية والعدل الدولية".

بدوره، قال عزيز هناوي عضو "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، في تصريح صحفي، إن وزيرة المواصلات الإسرائيلية "ستأتي للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق، المزمع عقده في مراكش (شمال) خلال الفترة الممتدة بين 18 و20 فبراير/ شباط الجاري".

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي بالنظر إلى الإبادة الإسرائيلية الجماعية ضد الفلسطينيين، وبالنظر إلى التاريخ العسكري لهذه الوزيرة".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: ضغوط على حماس ضمن خطة عربية لنزع السلاح بغزة مقابل وقف التهجير

اسرائيل تعلن اغتيال مسؤول كبير في كتائب القسام في لبنان

إعلام عبري ينشر تقريرا "مرعبا" عن حجم الإصابات و"الثمن الباهظ" الذي دفعه الجنود الإسرائيليون في غزة

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عن خطة ترامب للانتقال من صفقة القرن إلى "التريليون دولار"

الجامعة العربية :تأجيل القمة الطارئة في القاهرة واجتماع خماسي بالرياض في الـ 20 من فبراير ..

أسماء الأسد تخرج عن صمتها.. وتتحدث لأول مرة من موسكو

"هنرجع للبيجامات الكاستور".. عمرو أديب يتحدث عن الحرب مع "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يؤكد التزامه بخطّة السيطرة على غزة ..

الكشف عن تفاصيل خطة مصر لإعادة إعمار غزة، في مواجهة خطة ترامب ..

550 ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي يحذرون من استئناف الحرب بغزة وتهجير سكانها..

مسؤول اسرائيلي: مصر تنتهك اتفاقية السلام ووجودها العسكري في سيناء هجومي وخطير ..

إسرائيل تقرر إنشاء إدارة خاصة لتهجير سكان غزة ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية