الجيش الاسرائيلي ينسحب من جنوب لبنان مع البقاء في 5 مواقع عسكرية

القدس المحتلة/سما/

اعلنت هيئة البث الإسرائيلية ، اليوم الثلاثاء، ان الجيش استكمل انسحابه من جنوب لبنان مع البقاء في 5 مواقع عسكرية.

وافادت مصادر بأن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت بالانسحاب من جنوب لبنان وذلك بالتزامن مع المهلة المحددة بعد انتهاء اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حزب الله" في 28 يناير.

وأفادت المصادر بأن البلدات التي انسحب منها الجيش الاسرائيلي ودخلها الجيش اللبناني حتى الساعة هي: محيبيب، وميس الجبل، وبليدا، وحولا، ومركبا، ومارون الراس، ويارون، والعديسة.

وافادت صحيفة "يسرائيل هيوم" امس ، نقلا عن مسؤول سياسي، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى بعد الخروج من لبنان في خمس نقاط استراتيجية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.