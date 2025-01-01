سفارة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي تستقبل المعزين بوفاة السفير وليد الشكعة

بروكسل/سما/

استقبلت سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، اليوم، المعزين بوفاة سعادة السفير وليد الشكعة، مساعد وزير الخارجية لشؤون الامن الدبلوماسي، الذي وافته المنية في 19 يناير 2025.

وتوافد عدد من السفراء والدبلوماسيين العرب، إلى جانب أبناء الجالية الفلسطينية، إلى مقر السفارة في بروكسل لتقديم واجب العزاء. وأعرب الحاضرون عن خالص تعازيهم ومواساتهم للسفيرة أمل جادو-شكعة، مشيدين بمناقب الفقيد ودوره في خدمة قضايا وطنه وشعبه.

بدورها، عبرت السفيرة أمل جادو-شكعة عن شكرها العميق لكل من قدّم التعازي وشارك في هذا المصاب الجلل، مؤكدةً أن إرث الفقيد سيظل حاضراً في ذاكرة من عرفوه وعملوا معه.

رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.