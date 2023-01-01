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لندن : نشطاء مؤيدون لفلسطين يرشقون مقر "بي بي سي" بالطلاء الأحمر ويتهموها بالتواطؤ مع إسرائيل

الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لندن : نشطاء مؤيدون لفلسطين يرشقون مقر "بي بي سي" بالطلاء الأحمر ويتهموها بالتواطؤ مع إسرائيل



لندن / وكالات /

 قام نشطاء مؤيدون لفلسطين برش طلاء أحمر وتحطيم نوافذ المقر الرئيسي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في لندن، متهمين إياها بالتواطؤ في إبادة الفلسطينيين.

ونشر موقع حركة "بالستاين أكشن" يوم الاثنين بيانا جاء فيه: "استهدف نشطاء &

39; اليوم المقر الرئيسي لبي بي سي في بورتلاند بليس في لندن. قاموا بتغطية المبنى بطلاء أحمر دموي وتحطيم النوافذ احتجاجا على استمرار تواطؤ بي بي سي في إبادة الفلسطينيين من خلال التحيز المؤيد لإسرائيل (في تغطية الصراع)".

ووفقا لبيان الحركة، فإن الطلاء الأحمر يرمز إلى "مسؤولية الشركة عن الدماء التي أريقت في غزة". ويشير النشطاء إلى أن "بي بي سي" متورطة في "تبييض الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل" من خلال تغطية غير موضوعية للأحداث الجارية. ويتهمون الشركة بتقليل حجم "عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين" وعدم توفير "منصة لأصوات الفلسطينيين".

وأشار البيان إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها "بالستاين أكشن" شبكة "بي بي سي".

وفي نهاية عام 2023، واجهت "بي بي سي" موجة من الانتقادات وسط اتهامات بانحيازها في تغطية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت قناة "الجزيرة" القطرية أن الصحفيين في هيئة الإذاعة البريطانية أنفسهم اتهموها بازدواجية المعايير، قائلين إنها تركز بشكل أكبر على الضحايا الإسرائيليين، فيما نفت "بي بي سي" جميع الاتهامات.

وفي الوقت نفسه، انتقد الرأي العام في بريطانيا في نهاية عام 2023 هيئة الإذاعة البريطانية لرفضها وصف أعضاء حركة حماس بـ "الإرهابيين"، بعد ذلك، تم رش المقر الرئيسي للشبكة في لندن بالطلاء الأحمر.

ومنذ 19 يناير الماضي، جرى تنفيذ وقف لإطلاق النار في قطاع غزة كجزء من اتفاق تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

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