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غزة : خروقات اسرائيلية مستمرة وبطء في ادخال الشاحنات

الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : خروقات اسرائيلية مستمرة وبطء في ادخال الشاحنات



غزة /سما/

واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في اليوم الثلاثين .
ومع مرور شهر على وقف إطلاق النار أطلقت طائرات الاحتلال صواريخها اكثر من مرة على شارع الرشيد لمنع السيارات الفلسطينية من التحرك دون اصابات.
وظل إطلاق نار دون توقف من جيش الاحتلال على أحياء مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
واصيب طفل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الجنينة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
واطلقت الزوارق البحرية الاسرائيلية النار في عرض بحر خانيونس.
واعلنت وزارة الصحة بغزة وصول ١٣ شهيد تسعة منهم تم انتشالهم، وأربعة شهداء جدد إضافة إلى ١٦ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال إلى ٤٨٢٨٤ شهيدًا و ١١١٧٠٩ إصابات منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ م.
وفي ملف المعابر واصل جيش الاحتلال منع ادخال المنازل المتنقلة بعد سلسلة من الواردات التي اطلقها الوسطاء دون جدوى.
وتمكنت الدفعة الخامسة عشرة من المرضى من العبور تجاه مصر بعد تاخير لأربع وعشرين ساعة.
وتستعد الدفعة السادسة عشرة للمغادرة اليوم الثلاثاء وهي تضم عشرات الشهداء والمرضى.

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