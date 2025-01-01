طقس فلسطين : أجواء غائمة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وباردا إلى شديد البرودة، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام حيث تكون الأجواء باردة وتسقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الجمعة: يتعمق المنخفض الجوي ويزداد تأثر البلاد بالكتلة الهوائية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية وتسقط أمطار متفرقة بين الحين والاخر على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا تصل سرعتها الى 60 كم/الساعة، والبحر مائج .

وحذر الأرصاد الجوية خلال يومي الخميس والجمعة من شدة سرعة الرياح وتدني مدى الرؤية الافقية، وخطر التزحلق على الطرقات، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.