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550 ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي يحذرون من استئناف الحرب بغزة وتهجير سكانها..

الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
550 ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي يحذرون من استئناف الحرب بغزة وتهجير سكانها..



القدس المحتلة/سما/

نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية رسالة وجهها اللواء احتياط ماتان فلنائي نائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق للحكومة والجمهور الإسرائيلي نيابة عن أكثر من 550 من كبار ضباط الجيش السابقين يرفضون استئناف الحرب في قطاع غزة.

وجاء في الرسالة "الحكومة الاسرائيلية ملزمة بتجنب تعريض جنود الجيش والأسرى للخطر بشعارات فارغة والسياسة الحالية تقود لاحتلال دموي لقطاع غزة، وتفاقم كابوس الأمن في الضفة الغربية".

وتضمنت الرسالة "ان أخطر جبهة تواجهها إسرائيل هي الجبهة الداخلية بسبب الانقسام في الأمة والهجوم على المؤسسة الأمنية وعلى الحكومة إطلاق سراح الأسرى كشرط أول لأي إجراء مستقبلي".

واكد ضابط الاحتلال في رسالته ان دعم حكومة نتنياهو فكرة التهجير يعرض اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، واتفاقيات أبراهام للخطر.

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