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استشهاد طفل متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال على قباطية

الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طفل متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال على قباطية



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، عن استشهاد الطفل ضياء الدين أحمد عمر سباعنة (15 عاما) متأثرا بإصابته جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة قباطية، جنوب جنين، قبل نحو أسبوعين.

وكانت طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت مركبة في بلدة قباطية، في الأول من شهر شباط الجاري، ما أدى لاستشهاد الشابين عبد الهادي علاونة وصالح زكارنة، فيما أصيب الطفل سباعنة بجروح حرجة، حيث أعلن عن استشهاده مساء اليوم متأثرا بها، كما أصيب والده جراء القصف. 

وباستشهاد الطفل سباعنة يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين إلى 26 شهيدا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الـ 28 على التوالي.

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