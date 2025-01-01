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إسرائيل تقرر إنشاء إدارة خاصة لتهجير سكان غزة ..

الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تقرر إنشاء إدارة خاصة لتهجير سكان غزة ..



القدس المحتلة/سما/

قرر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنشاء إدارة خاصة في وزارة الأمن، لتهجير أهالي قطاع غزة "طوعا".

ووفق بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، فإنه من المقرّر أن "تضمّ الإدارة، ممثلين عن الوزارات الحكومية الأخرى، وأجهزة المنظومة الأمنية".

وأضاف أنه "تم خلال المناقشة، تقديم خطة أولية، بشأن الموضوع، من قبل الجيش الإسرائيلي، والتي تم إعدادها بناء على طلب وزير الأمن".

و"تتضمن الخطة مساعدات واسعة، تسمح لأي مقيم في غزة، يرغب في الهجرة طوعا إلى دولة ثالثة بالحصول على ظرف يتضمن ترتيبات خروج خاصة عن طريق البحر والجوّ والبرّ".

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