غزة: 30 ألف حالة مرضية تنتظر دورها للعلاج خارج القطاع

غزة/سما/

في الوقت الذي يماطل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عرقلة تنفيذ البروتوكول الإنساني الخاص باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، تنتظر 30 ألف حالة مرضية دورها للعلاج خارج قطاع غزة.

ويأتي هذا التراكم في الحالات المرضية والانتظار، في وقت تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي تأخير إرسال كشوفات الموافقة لعرقلة عمليات إجلاء المرضى والجرحى لمتابعة علاجهم في الخارج.

ويستدل من معطيات جمعاتها مؤسسة ومكاتب حكومية في القطاع، أن نصف مليون إنسان مصاب جراء الحرب يحتاج عمليات جراحية عاجلة، وذلك وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية داخل القطاع.

وقال رئيس قسم الأطفال في مستشفى ناصر الطبي أحمد الفرا، إنّ 20 ألف مريض وجريح مسجلون لدى وزارة الصحة بحاجة إلى السفر للعلاج خارج القطاع، بالإضافة لـ 10 آلاف حالة أخرى تنوي التسجيل للسفر بالعلاج.

وأوضح أن تأخر التحويلات الطبية أدى لحدوث وفيات تحديدا في صفوف الأطفال المصابين بالسرطان، داعيا إلى تدخل عاجل من أجل الحفاظ على حياة المرضى والجرحى.

وأكد أن أطفالا توفوا "كان بعضهم قد اقترب من الاستشفاء، أي أن دمه أوشك أن ينظف من خلايا السرطان، لكن نتيجة تأخره في تلقي الجرعات العلاجية المقررة لهم، تفاقمت حالتهم الصحية، وبعضهم توفى بالفعل".

بدروه، أشار مدير قسم الأورام بمستشفى غزة الأوروبي زكي الزقزوق، إلى أن 10 آلاف مريض سرطان، يحتاجون للحصول على جرعات علاجية، لكنها غير متوفرة بسبب عدم سماح الاحتلال بدخولها للقطاع.

وأوضح أن عدد المسافرين من مرضى السرطان قليل جدا؛ مقارنة بالاحتياج، الذي يحتم خروج المرضى، مضيفا أن جميع الأدوية المتعلقة بالمسكنات وأدوية مرضى سرطان الدم انقطعت تقريبا.

وأكد الزقزوق أن ذلك يعني الحكم بالإعدام على حياة المرضى، الذين يحتاجون للعلاج العاجل، علمًا ما نسبته 60% من إجمالي التحويلات الطبية كانت تذهب قبل الحرب إلى مرضى الأورام السرطانية نتيجة نقص الأدوية والوسائل التشخيصية.

من جانبه، حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة محمد أبو سلمية، من استمرار تعطيل إسرائيل البروتوكول الإنساني، مؤكدا أن الاحتلال أوقف القتل المباشر، في حين لا يزال القتل غير المباشر مستمرا.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 كانون الثاني/يناير الماضي، يسمح بمغادرة 300 شخص يوميا، وتقتصر الفئات التي سيسمح لها بالمغادرة على 50 جريحا ممن أصيبوا خلال الحرب، يرافق كلا منهم 3 أشخاص بمجموع كلي 150 مسافرا يوميا.

بالإضافة إلى 50 مريضا بحاجة للعلاج بالخارج يرافق كلا منهم شخص واحد فقط، ليصبح عددهم 100 مسافر، علاوة على 50 آخرين تحت بند حالات إنسانية يوميا، لكن الاحتلال لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، وفق جهات حكومية.