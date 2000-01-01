إعلام عبري: حزب الله أطلق 5 مسيرات تجاه إسرائيل منذ وقف إطلاق النار

القدس المحتلة/سما/

أطلق حزب الله 5 طائرات مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين.

وذكرات إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق 5 مسيرات تجاه إسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار اجتازت 4 منها المجال الجوي.

وبحسب تقرير الإذاعة، فإن الجيش الإسرائيلي تكتم على عملية إطلاق المسيرات من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، واعترف فقط في حالة واحدة، حيث نشر للجمهور تفاصيل حالة واحدة، علما أن 4 مسيرات اجتازت المجال الجوي الإسرائيلي.

وتشير التقديرات إلى أن جميع الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله، هي طائرات استطلاعية، ولكن من غير الواضح لماذا يمتنع الجيش الإسرائيلي عن الإعلان عن هذه الحوادث التسللية للمسيرات والإبلاغ عنها للجمهور.

يأتي ذلك، فيما من المفروض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، من لبنان، لكن سكان الشمال، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، ما زالوا يعيشون في واقع تحلق فيه الطائرات المسيرة لحزب الله فوق رؤوسهم. ولقد امتنع الجيش الإسرائيلي، رغم أزمة الثقة، عن إبلاغ الجمهور بذلك.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقديرات في إسرائيل بأن الجيش يعتزم الانسحاب من جنوب لبنان خلال أيام، تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني.

وبحسب التقديرات، فإن إسرائيل لا تزال تطالب بالسيطرة العسكرية على 5 نقاط إستراتيجية على طول الحدود مع لبنان، فيما لا تستبعد إسرائيل تمديد وقف إطلاق النار مع لبنان مرة ثانية، ما يعني منح جيشها مدة إضافية لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موعدا جديدا لاستكمال الانسحاب من جنوب لبنان، لكن الإذاعة الإسرائيلية الرسمية ذكرت أنّ تل أبيب طلبت من اللجنة الدولية المراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار تمديد بقاء قواتها حتى 28 شباط/فبراير، أي لعشرة أيام إضافية، وهو الأمر الذي رفضه الجانب اللبناني.

الجيش الإسرائيلي يحرق منازل الأهالي في بلدة عديسة

يأتي ذلك، فيما واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار، حيث توغلت دبابات إسرائيلية، صباح الإثنين، في بلدة كفرشوبا جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرقت منذ ساعات الصباح الأولى منازل الأهالي في بلدة عديسة الحدودية، تزامنا مع توغل دبابات الاحتلال وجرافاته مجدداً في بلدة كفرشوبا.