  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الممثل الأمريكي جيري ساينفيلد يقول لناشط: لا تهمني فلسطين

الإثنين 17 فبراير 2025 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الممثل الأمريكي جيري ساينفيلد يقول لناشط: لا تهمني فلسطين



واشنطن/سما/

رد الفنان الكوميدي الأمريكي المعروف جيري ساينفيلد على ناشط وبوقاحة، قائلا إنه لا يهتم بفلسطين.

وحث الناشط المعروف باسم سابوي دي دجي، الذي طلب من الفنان صورة “سيلفي” أن يظهر تعاطفا مع فلسطين. وكان هذا أثناء احتفال راديو سيتي ميوزيك هول، حيث كان برنامج “ليلة السبت حياً وعلى الهواء” يحيي احتفالا بمرور 50 عاما على خروجه على الهواء.

 ويعتبر ساينفيلد من الداعمين المعروفين لإسرائيل، حيث وافق الممثل على طلب سابوي دي جي، حتى فاجأه الناشط وطلب منه التعليق على غزة وهو يسجل سرا ردة فعله على الفيديو.

وبدأ الحوار كالآتي من سابوي دي جي: “جيري، هل يمكنني أخذ سيلفي؟”، ورد الكوميدي المعروف قائلا: “نعم بالتأكيد”. وبدلا من أخذ الصورة، قام المؤثر وهو يسجل الفيديو بالتلويح بشارة النصر قائلا: “فلسطين حرة”.

وبدا ساينفيلد غير مرتاح للوضع، وعندما طلب منه ترديد العبارة، هز رأسه وقال: “لا تهمني فلسطين” ومضى تاركا الناشط.

وتقول صحيفة “إندبندنت”  في تقرير أعدته ليديا سبنسر إيليوت، إن الفيديو أدى إلى ردود فعل متفاوتة، حيث دافع بعض المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي عن ساينفيلد، فيما شعر آخرون بخيبة أمل من طريقة الممثل التي حاول فيها تجاهل الموضوع.

وكتب أحد الأشخاص: “أي فنان يقول مثل هذا الكلام؟ التعاطف والأنسنة والحقوق الإنسانية المتساوية يجب أن تكون في جوهر ما نقوم به كمهنة”. وعلق آخر  قائلا: “لا نهتم بجيري” ساينفيلد.

واعتقد آخرون أن مفاجأة سابوي دي جي للممثل لم تكن منصفة. وقال رجل: “الرجل يوافق على سليفي ثم تقوم بهذه الحركة الغبية، يا رجل”. وقال آخر: “لا تطلب منه سيلفي لتفعل تلك الحركة الغبية”.

ويعتبر ساينفيلد من داعمي إسرائيل المعروفين، وزار إسرائيل بعد هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والتقى بعائلات الأسرى.

وبعد شن إسرائيل حربها ضد غزة، نشر ساينفيلد بيانا على إنستغرام، قال فيه: “نحن نؤمن بالعدالة والحرية والمساواة، وسننجو ونزدهر مهما حدث وسأقف دائما إلى جانب إسرائيل والشعب اليهودي”.

وفي أيار/ مايو الماضي، احتج طلاب جامعة ديوك على ساينفيلد وهو يحضّر لإلقاء كلمة حفل التخرج، وعطّل عرضه في نورفولك، نيوجيرسي في نفس الشهر بسبب محتجين مؤيدين لفلسطين.

وقد وصف ساينفيلد المحتجين بأنهم “أخطأوا الهدف”. وفي بودكاست “أونيستلي” قال: ” أحب هؤلاء الشباب، إنهم يحاولون الانخراط في السياسة، ولكن علينا فقط تصحيح هدفهم قليلا. يبدو أنهم لا يفهمون أننا، بصفتنا كوميديين، لا نتحكم في أي شيء”. وأضاف: “إنه أمر سخيف جدا، يبدو الأمر وكأنهم يريدون التعبير عن الغضب الحقيقي، ولكن بعيدا عن الهدف.. بالنسبة لي، فهذه كوميديا”.

#امريكا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

إيهود باراك يحذر نتنياهو من العودة للحرب في قطاع غزة

وفد إسرائيل يحمل للقاهرة 3 مطالب "تعجيزية".. ومبعوث ترامب يؤكد استبعاد حماس..

“عملاء قطر بإسرائيل” سيُطيحون برئيس (شاباك)! فضيحة علاقات مساعدي نتنياهو تُثير ضجّةً عارمةً ..

اسرائيل تعلن اغتيال مسؤول كبير في كتائب القسام في لبنان

الجامعة العربية :تأجيل القمة الطارئة في القاهرة واجتماع خماسي بالرياض في الـ 20 من فبراير ..

أسماء الأسد تخرج عن صمتها.. وتتحدث لأول مرة من موسكو

الكابينيت يبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة الإثنين ومبعوث ترامب يؤكد تعقيدها

الأخبار الرئيسية

سموتريتش يطالب الكابينيت بتبني خطة ترامب لتهجير الغزيين

صحيفة: ضغوط على حماس ضمن خطة عربية لنزع السلاح بغزة مقابل وقف التهجير

67b262e64236040f117f553b

تركي الفيصل يهاجم نتنياهو وترامب بعنف ويوجه رسالة للعرب بـ"كلام من ذهب"

67b34646423604220e76eabf

إعلام عبري ينشر تقريرا "مرعبا" عن حجم الإصابات و"الثمن الباهظ" الذي دفعه الجنود الإسرائيليون في غزة

67b3485a423604220e76eac7

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عن خطة ترامب للانتقال من صفقة القرن إلى "التريليون دولار"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية