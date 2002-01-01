مصادر: رؤية مصر لإعمار غزة ستكون جاهزة قبل "قمة الرياض"

القاهرة/سما/

قال مصدر مصري مسؤول أن الدولة المصرية تعمل على إعداد رؤية متكاملة لعملية إغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم ومشاركتهم في عملية إعادة الإعمار.



وأكد المصدر المصري لـ RT أن عددا من المسؤولين والخبراء يعكفون على الانتهاء من الرؤية المصرية المتكاملة لعملية إغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة لمناقشتها في القمة العربية المصغرة التي سوف تستضيفها العاصمة السعودية الرياض ومن ثم طرحها على القمة العربية الطارئة في القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري.

وأوضح المصدر المصري أن رؤية القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة تتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وبدعم من المجتمع الدولي الذي يرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ويتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المبادرة العربية للسلام التي وافقت عليها الدول العربية عام 2002.

ماهي المبادرة العربية للسلام؟

والمبادرة العربية للسلام هي مقترح قدمته المملكة العربية السعودية ووافقت عليه الدول العربية في اجتماع القادة العرب في قمة بيروت عام 2002 طالبت فيه الدول العربية إسرائيل بإعادة النظر في سياساتها وأن تجنح للسلم، معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي، والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.

وطالبت الدول العربية في مبادرتها للسلام بقبول إسرائيل قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو/حزيران في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

وفي مقابل ذلك عرضت الدول العربية اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.

من سيشارك في قمة الرياض؟

وتعقد في الرياض يوم 21 فبراير قمة عربية مصغرة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبمشاركة قادة الدول (مصر والأردن والإمارات وقطر والكويت) تمهيدا لقمة طارئة موسعة في القاهرة في 27 من الشهر ذاته لمواجهة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تقضي بسيطرة واشنطن على القطاع وتهجير الفلسطينيين دون خطة للعودة.

وفي وقت وسابق أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر تعمل على تصور متكامل لتحقيق التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة يأتي في إطار برنامج شامل متعدد المراحل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وشدد عبد العاطي على ضرورة إيجاد أفق سياسي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لإخراج الصراع من دورات العنف المتكررة، مؤكدا على أهمية إقامة دولة مستقلة بوحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك استنادا لحل الدولتين.