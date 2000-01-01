نتنياهو: لم نحصل على الزهور من دمشق بعد سقوط الأسد

القدس المحتلة/سما/

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أي قوة في سوريا تعتقد أنها قادرة على تهديد إسرائيل فهي مخطئة للغاية.



قال نتنياهو خلال مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن مستقبل سوريا: "إننا لم تحصل على الزهور من دمشق بعد سقوط الأسد، لكن لا بأس في ذلك".



وتابع: "أي قوة في سوريا تعتقد أنها قادرة على تهديد إسرائيل فهي مخطئة للغاية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في وقت سابق إن وجود القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية غير محدد، مشيرا إلى مخاوف أمنية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينذاك، إن اتفاق فك الارتباط مع سوريا في مرتفعات الجولان، الذي تم التوصل إليه بعد وقت قصير من حرب عام 1973، قد انتهى مع تخلي الجيش السوري عن مواقعه.

وأوضح مكتب نتنياهو أن "انتشار القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة مؤقت، حتى يتم تشكيل القوات الملتزمة باتفاقية عام 1974 وضمان الأمن على حدودنا".