الجيش الإسرائيلي يعتزم بدء عرض تحقيقات حول أحداث 7 أكتوبر اعتبارا من الأسبوع المقبل

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، أنه يعتزم بدء عرض تحقيقات حول أحداث 7 أكتوبر 2023، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.



وأفاد مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "عملية عرض التحقيقات ستمتد على مدار أسبوع كامل، من يوم الأربعاء 26 فبراير وحتى انتهاء ولاية رئيس الأركان هرتسي هاليفي بعد ذلك بأسبوع".

وبين أنه "في البداية، سيعرض الجيش الإسرائيلي التحقيقات العامة حول التصور الاستراتيجي تجاه قطاع غزة في السنوات الأخيرة، وتطور المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بحماس، وآلية اتخاذ القرارات ليلة 6 أكتوبر، وإدارة معارك التصدي للهجوم".

وبعد ذلك، سيتم تقديم التحقيقات التفصيلية حول المعارك الرئيسية في مستوطنات غلاف غزة، بما في ذلك كيبوتسات كفار عزة، ناحال عوز، نير عوز، نتيف هعسرا، القاعدة العسكرية في ناحال عوز، وحفل نوفا الموسيقي، وفقا للمصدر نفسه.

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن "بقية تحقيقات المعارك (إجمالي 41 تحقيقا)، فسيتم عرضها خلال شهر مارس".

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي يعرض هذه التحقيقات بعد تأخير نصف عام، حيث كان قد التزم سابقًا بتقديمها بحلول يوليو 2024.

وتبرر قيادة الجيش هذا التأخير بالظروف العملياتية وتطورات الحرب، مما أدى إلى تأجيل القدرة على عرض التحقيقات.

وذكر مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات لن تتضمن استنتاجات شخصية ضد أي ضابط، ولن يتم توجيه اللوم إلى أي من الأطراف المتورطة، وسيقوم رئيس الأركان هاليفي بتلخيص التحقيقات، لكنه سيترك مسألة اتخاذ القرارات الشخصية بشأن الضباط لخليفته، إيال زامير.