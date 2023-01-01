  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعتزم بدء عرض تحقيقات حول أحداث 7 أكتوبر اعتبارا من الأسبوع المقبل

الإثنين 17 فبراير 2025 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعتزم بدء عرض تحقيقات حول أحداث 7 أكتوبر اعتبارا من الأسبوع المقبل



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، أنه يعتزم بدء عرض تحقيقات حول أحداث 7 أكتوبر 2023، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.


وأفاد مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "عملية عرض التحقيقات ستمتد على مدار أسبوع كامل، من يوم الأربعاء 26 فبراير وحتى انتهاء ولاية رئيس الأركان هرتسي هاليفي بعد ذلك بأسبوع".

وبين أنه "في البداية، سيعرض الجيش الإسرائيلي التحقيقات العامة حول التصور الاستراتيجي تجاه قطاع غزة في السنوات الأخيرة، وتطور المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بحماس، وآلية اتخاذ القرارات ليلة 6 أكتوبر، وإدارة معارك التصدي للهجوم".

وبعد ذلك، سيتم تقديم التحقيقات التفصيلية حول المعارك الرئيسية في مستوطنات غلاف غزة، بما في ذلك كيبوتسات كفار عزة، ناحال عوز، نير عوز، نتيف هعسرا، القاعدة العسكرية في ناحال عوز، وحفل نوفا الموسيقي، وفقا للمصدر نفسه.

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن "بقية تحقيقات المعارك (إجمالي 41 تحقيقا)، فسيتم عرضها خلال شهر مارس".

 يُذكر أن الجيش الإسرائيلي يعرض هذه التحقيقات بعد تأخير نصف عام، حيث كان قد التزم سابقًا بتقديمها بحلول يوليو 2024.

وتبرر قيادة الجيش هذا التأخير بالظروف العملياتية وتطورات الحرب، مما أدى إلى تأجيل القدرة على عرض التحقيقات.

وذكر مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات لن تتضمن استنتاجات شخصية ضد أي ضابط، ولن يتم توجيه اللوم إلى أي من الأطراف المتورطة، وسيقوم رئيس الأركان هاليفي بتلخيص التحقيقات، لكنه سيترك مسألة اتخاذ القرارات الشخصية بشأن الضباط لخليفته، إيال زامير.

الأكثر قراءة اليوم

إيهود باراك يحذر نتنياهو من العودة للحرب في قطاع غزة

وفد إسرائيل يحمل للقاهرة 3 مطالب "تعجيزية".. ومبعوث ترامب يؤكد استبعاد حماس..

“عملاء قطر بإسرائيل” سيُطيحون برئيس (شاباك)! فضيحة علاقات مساعدي نتنياهو تُثير ضجّةً عارمةً ..

اسرائيل تعلن اغتيال مسؤول كبير في كتائب القسام في لبنان

الجامعة العربية :تأجيل القمة الطارئة في القاهرة واجتماع خماسي بالرياض في الـ 20 من فبراير ..

أسماء الأسد تخرج عن صمتها.. وتتحدث لأول مرة من موسكو

الكابينيت يبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة الإثنين ومبعوث ترامب يؤكد تعقيدها

الأخبار الرئيسية

سموتريتش يطالب الكابينيت بتبني خطة ترامب لتهجير الغزيين

67b262e64236040f117f553b

تركي الفيصل يهاجم نتنياهو وترامب بعنف ويوجه رسالة للعرب بـ"كلام من ذهب"

67b34646423604220e76eabf

إعلام عبري ينشر تقريرا "مرعبا" عن حجم الإصابات و"الثمن الباهظ" الذي دفعه الجنود الإسرائيليون في غزة

67b3485a423604220e76eac7

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عن خطة ترامب للانتقال من صفقة القرن إلى "التريليون دولار"

صحيفة : مصر وقطر لا تريدان الإفراج عن جميع الاسرى الإسرائيليين إلا بشرط واحد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية