نتنياهو: أنسق بشكل كامل مع ترامب بشأن قضية غزة في حال عدم إعادة جميع الرهائن

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ينسق بشكل كامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما سيفعله بقطاع غزة في حال عدم إعادة جميع الرهائن المتبقين.

وقال نتنياهو بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "أنا والرئيس ترامب نعمل بتعاون وتنسيق كاملين".

وأضاف: "لا يمكنني الخوض في كل التفاصيل، لكن لدينا استراتيجية مشتركة، بما في ذلك متى وكيف ستفتح أبواب الجحيم إذا لم يتم إطلاق سراح جميع المختطفين".

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو أنه يعمل بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن لديهما "استراتيجية مشتركة حول متى ستفتح أبواب الجحيم في غزة".