  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تزامنا مع تشييع نصر الله.. شركتا طيران تلغيان رحلاتهما إلى لبنان

الإثنين 17 فبراير 2025 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تزامنا مع تشييع نصر الله.. شركتا طيران تلغيان رحلاتهما إلى لبنان



بيروت/سما/

أعلنت شركتا airfrance و"طيران الإمارات" إلغاء رحلاتهما إلى لبنان في 23 فبراير الحالي تزامنا مع تشييع أمين عام "حزب الله" اللبناني السابق حسن نصر الله.


ويوافق هذا التاريخ الموعد الرسمي لتشييع الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصرالله.

وكان قد تحدث الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عن تشييع نصرالله والأمين العام السابق هاشم صفي الدين قائلا إن "التشييع في 23 فبراير استثنائي بسبب استثنائية الرجلين.. لدينا التشييع الكبير العظيم وأدعو إلى تجديد البيعة بالسير على المنهج عبر أوسع مشاركة وأعلى درجات الانضباط".

وأشار إلى ضرورة أوسع مشاركة تحت عنوان "حاضرون في الساحة وأقوياء"، مضيفا: "من يفكر في الضغط علينا لإضعافنا لن يتمكن من ذلك".

الأكثر قراءة اليوم

إيهود باراك يحذر نتنياهو من العودة للحرب في قطاع غزة

وفد إسرائيل يحمل للقاهرة 3 مطالب "تعجيزية".. ومبعوث ترامب يؤكد استبعاد حماس..

“عملاء قطر بإسرائيل” سيُطيحون برئيس (شاباك)! فضيحة علاقات مساعدي نتنياهو تُثير ضجّةً عارمةً ..

اسرائيل تعلن اغتيال مسؤول كبير في كتائب القسام في لبنان

الجامعة العربية :تأجيل القمة الطارئة في القاهرة واجتماع خماسي بالرياض في الـ 20 من فبراير ..

أسماء الأسد تخرج عن صمتها.. وتتحدث لأول مرة من موسكو

الكابينيت يبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة الإثنين ومبعوث ترامب يؤكد تعقيدها

الأخبار الرئيسية

سموتريتش يطالب الكابينيت بتبني خطة ترامب لتهجير الغزيين

صحيفة: ضغوط على حماس ضمن خطة عربية لنزع السلاح بغزة مقابل وقف التهجير

67b262e64236040f117f553b

تركي الفيصل يهاجم نتنياهو وترامب بعنف ويوجه رسالة للعرب بـ"كلام من ذهب"

67b34646423604220e76eabf

إعلام عبري ينشر تقريرا "مرعبا" عن حجم الإصابات و"الثمن الباهظ" الذي دفعه الجنود الإسرائيليون في غزة

67b3485a423604220e76eac7

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عن خطة ترامب للانتقال من صفقة القرن إلى "التريليون دولار"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية