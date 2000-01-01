السعودية: بن فرحان يجري مباحثات بين نظيره الأمريكي ماركو روبيو (فيديو)

ووصل اليوم الاثنين روبيو إلى الرياض يرافقه مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز.

كما سيصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. ومن المنتظر أن يلتقي المسؤولون الأمريكيون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ولدى وصوله إلى مقر الخارجية، وقع روبيو على سجل الزيارة داخل مبنى الوزارة.

وأعلن الكرملين أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف سيتوجهان إلى الرياض بتكليف من الرئيس بوتين لإجراء مباحثات مع ممثلي واشنطن.