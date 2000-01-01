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السعودية: بن فرحان يجري مباحثات بين نظيره الأمريكي ماركو روبيو (فيديو)

الإثنين 17 فبراير 2025 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: بن فرحان يجري مباحثات بين نظيره الأمريكي ماركو روبيو (فيديو)



الرياض/سما/

شهدت الرياض اليوم مباحثات بين وزيري الخارجية السعودية فيصل ب بن ونظيره الأمريكي ماركو روبيو تمحورت حول ملفات المنطقة والعالم.

ووصل اليوم الاثنين روبيو إلى الرياض يرافقه مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز.

كما سيصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. ومن المنتظر أن يلتقي المسؤولون الأمريكيون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ولدى وصوله إلى مقر الخارجية، وقع روبيو على سجل الزيارة داخل مبنى الوزارة.

وأعلن الكرملين أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف سيتوجهان إلى الرياض بتكليف من الرئيس بوتين لإجراء مباحثات مع ممثلي واشنطن.

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