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"فجوة بين وعود الوسطاء وممارسات إسرائيل".. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يدعو لتنفيذ الاتفاق

الإثنين 17 فبراير 2025 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فجوة بين وعود الوسطاء وممارسات إسرائيل".. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يدعو لتنفيذ الاتفاق



غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الاثنين عن تلقيه تطمينات من الوسطاء بشأن إدخال المساعدات الإنسانية والبيوت المتنقلة إلى القطاع.


وأشار المكتب في بيانه إلى أنه وبالرغم مت تطميناات الوسطاء إلا أن هناك فجوة كبيرة بين ما يعد به الوسطاء وما يحدث على أرض الواقع نتيجة الممارسات الإسرائيلية.

وأبرز المكتب الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، حيث لا تصل المياه الصالحة للاستهلاك إلى 70% من مناطق غزة، بينما توقفت محطات معالجة المياه عن العمل بسبب نقص الكهرباء والوقود.

واعتبر أن الاحتياجات المحددة في البروتوكول الإنساني تشكل أولوية عاجلة لضمان استمرار الحياة في القطاع، مؤكدا أن إسرائيل تحاول التهرب من التزاماتها بموجب الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بخروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج خارج القطاع.

كما اتهم المكتب إسرائيل بانتهاك الاتفاق عبر استهداف عناصر الشرطة وقصف سيارة مدنية في غزة، مما يزيد من حدة الأزمة ويعرقل الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، محذرًا من العواقب الخطيرة لاستمرار هذا الوضع على حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

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