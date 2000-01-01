  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام عبري ينشر تقريرا "مرعبا" عن حجم الإصابات و"الثمن الباهظ" الذي دفعه الجنود الإسرائيليون في غزة

الإثنين 17 فبراير 2025 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري ينشر تقريرا "مرعبا" عن حجم الإصابات و"الثمن الباهظ" الذي دفعه الجنود الإسرائيليون في غزة



القدس المحتلة/سما/

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية مقالا مطولا كشفت من خلاله عن حجم الإصابات و"الثمن الباهظ" الذي دفعه الجنود الإسرائيليون في حربهم على قطاع غزة.


وكتبت الصحيفة: "بعد مرور 500 يوم على اندلاع حرب "السيوف الحديدية" في 7 أكتوبر، تكشف بيانات محدثة صادرة عن إدارة إعادة التأهيل في وزارة الحرب والجيش الإسرائيلي عن صورة قاتمة لحجم الإصابات والثمن الباهظ الذي يدفعه جنود الجيش الإسرائيلي، أفراد الاحتياط، وقوات الأمن".

وأضافت: "منذ بداية القتال، سقط 846 مقاتلا من أفراد القوات الأمنية، بينما أصيب 15,000 آخرون بجروح متفاوتة، منهم 8,600 بإصابات جسدية، فيما يعاني آخرون من صدمات نفسية تشمل اضطراب ما بعد الصدمة، القلق، الاكتئاب، واضطرابات التكيف".

وأشارت إلى أن "من بين جميع المصابين، 7% من النساء و93% من الرجال".

ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 48.284 قتيلا و111.709 مصابين، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

هذ وقتل أمس الأحد ثلاثة أفراد من عناصر الشرطة الفلسطينية وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء تأمينهم وصول المساعدات الإنسانية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ومن جانبه أعلن نقيب الأطباء في مصر أسامة عبد الحي أن النقابة تستعد لإرسال فريق طبي ثان إلى قطاع غزة من 16 طبيبا بتخصصات مختلفة حسب احتياجات القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن القوات الإسرائيلية لم تلتزم بالبروتوكول الصحي الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع.

وأوضح أن إسرائيل تعيق خروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج في الخارج، حيث يسمح فقط بسفر 40 مريضا وجريحا يوميا، رغم الحاجة الملحة لرفع هذا العدد إلى 150 شخصا يوميا.

الأكثر قراءة اليوم

إيهود باراك يحذر نتنياهو من العودة للحرب في قطاع غزة

وفد إسرائيل يحمل للقاهرة 3 مطالب "تعجيزية".. ومبعوث ترامب يؤكد استبعاد حماس..

“عملاء قطر بإسرائيل” سيُطيحون برئيس (شاباك)! فضيحة علاقات مساعدي نتنياهو تُثير ضجّةً عارمةً ..

اسرائيل تعلن اغتيال مسؤول كبير في كتائب القسام في لبنان

الجامعة العربية :تأجيل القمة الطارئة في القاهرة واجتماع خماسي بالرياض في الـ 20 من فبراير ..

أسماء الأسد تخرج عن صمتها.. وتتحدث لأول مرة من موسكو

الكابينيت يبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة الإثنين ومبعوث ترامب يؤكد تعقيدها

الأخبار الرئيسية

سموتريتش يطالب الكابينيت بتبني خطة ترامب لتهجير الغزيين

67b262e64236040f117f553b

تركي الفيصل يهاجم نتنياهو وترامب بعنف ويوجه رسالة للعرب بـ"كلام من ذهب"

67b3485a423604220e76eac7

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عن خطة ترامب للانتقال من صفقة القرن إلى "التريليون دولار"

صحيفة : مصر وقطر لا تريدان الإفراج عن جميع الاسرى الإسرائيليين إلا بشرط واحد

نتنياهو: لا حماس ولا السلطة الفلسطينية في اليوم التالي لقطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية