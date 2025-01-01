مصطفى يوجه بتوفير مراكز إيواء واحتياجات النازحين في شمال الضفة

رام الله / سما/

وجه رئيس الوزراء محمد مصطفى، بتوفير الإيواء والإغاثة اللازمة لأبناء شعبنا الذين أجبرهم الاحتلال على النزوح من منازلهم في محافظات شمال الضفة الغربية، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

وأكد مصطفى ضرورة تولي المحافظين ولجان الطوارئ في المحافظات، بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في المخيمات، توفير مراكز إيواء للعائلات التي لا يتوفر لها مأوى مؤقت، إلى حين انسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي تتعرض للعدوان، على أن يتم بالتزامن مع ذلك، تحضير الخطط والموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال وتعزيز صمود أبناء شعبنا.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، مع وزيري الحكم المحلي سامي حجاوي، والتنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية ناصر قطامي، لبحث التدخلات الحكومية الطارئة في مدن شمال الضفة الغربية وبلداتها وقراها ومخيماتها، خصوصًا في مجالي الإغاثة والإيواء.

وشدد رئيس الوزراء والمجتمعون على أهمية أن تضطلع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بدورها ومسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في المخيمات، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لتمكين "الأونروا" من القيام بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة واللجنة الفنية المنبثقة عنها قد ناقشت، اليوم، توفير احتياجات أبناء شعبنا في ظل عدوان الاحتلال المستمر خاصة على مخيمات شمال الضفة، ومنها تسيير 16 شاحنة خلال الأسبوعين الماضيين لإغاثة العائلات النازحة من مواد غذائية وصحية ومستلزمات أطفال وفرشات وأغطية، والتحضير لإرسال شحنات أخرى، إلى جانب تخصيص اللجنة مبالغ مالية لتأمين مراكز إيواء بإشراف المحافظين والجهات الشريكة.

يذكر أن اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة نفذت، وما زالت، عددًا من التدخلات في المناطق المستهدفة من الاحتلال ومنها إصلاح البنية التحية، وتوفير الإيواء المؤقت وغيرها من التدخلات بتكلفة تفوق 28 مليون شيقل من الموازنة العامة خلال أقل من 3 أشهر، إضافة إلى مخصصات مالية وفرتها الصناديق العربية والإسلامية، ومساهمات أخرى مجتمعية ومؤسسات إغاثية ودولية.