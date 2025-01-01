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صحيفة : مصر وقطر لا تريدان الإفراج عن جميع الاسرى الإسرائيليين إلا بشرط واحد

الإثنين 17 فبراير 2025 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : مصر وقطر لا تريدان الإفراج عن جميع الاسرى الإسرائيليين إلا بشرط واحد



القدس المحتلة / سما/

كشف مسؤول مصري أن مصر وقطر لا تريدان إطلاق سراح كل الاسرى الإسرائيليين إلا بعد انتهاء الحرب.
واضاف أن لدى المصريين والقطريين رغبة في ألّا يتمّ تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين، إلا بعد التأكد من وجود مسار متّفق عليه يضمن عدم استئناف الحرب.

ويرى المسؤول مصري في تصريحات نقلتها صحيفة الأخبار اللبنانية أنه بالرغم من الاستقرار النسبي للتهدئة، إلا أنها مهدّدة بالانهيار في أي لحظة أكثر من أي وقت مضى.

ويتابع أن التحركات الأميركية الراهنة تعكس بوضوح الرغبة في استمرار الضغط على المقاومة، وهو أمر غير ممكن بعد التزام الأخيرة بتنفيذ كل مخرجات ما تمّ التوصل إليه.

وتعتقد القاهرة بأن ما قدّمته حركة حماس من موافقة ضمنية على عدم عودتها إلى إدارة قطاع غزة منفردةً، سيكون سبباً مباشراً في محاولة تسويق إدارة القطاع من دون الحركة، وفي إطار توافق فلسطيني إلى حين إجراء الانتخابات، وهو أحد الأمور الرئيسية التي تبني مصر خطتها على أساسها في الوقت الحالي، قبل أن تطرحها بشكل مبدئي في القمة الخماسية المقررة في الرياض نهاية الأسبوع الجاري.

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