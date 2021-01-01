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الاحتلال هجر قسرا ما يزيد على 90% من أهالي مخيم جنين

الإثنين 17 فبراير 2025 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال هجر قسرا ما يزيد على 90% من أهالي مخيم جنين



جنين/ سما/

قال منسق القوى الوطنية والإسلامية في جنين راغب أبو دياك، إن الاحتلال هجر قسرا ما يزيد على 90% من أهالي مخيم جنين، فقد نزح أكثر من 20 ألف مواطن توزعوا على أرجاء المحافظة وقراها وبلداتها، وسط حالة من التكافل الوطني والاجتماعي.

وأشار أبو دياك في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى أن الهيئات المحلية تقوم بواجبها على أكمل وجه، إذ تم تشكيل لجان مساندة ضمن اللجان الأهلية والرسمية، والشخصيات الاعتبارية، والسعي إلى جمع التبرعات من خلال اللجان والتجار والهيئات المحلية لمواجهة سياسة الاحتلال بحق شعبنا.

وأضاف، أن الاحتلال دمر وعاث خرابا في 470 منزلا بشكل كامل وجزئي.

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