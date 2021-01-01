"كاتس": لن نوافق على إقامة دولة فلسطينية وسنقضي على “حماس” ولا نووي لايران

القدس المحتلة / سما/

شدد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن إسرائيل لن توافق أبدا على قيام دولة فلسطينية، في تحدٍ جديد لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

تصريح كاتس جاء خلال اجتماع عقده الليلة الماضية مع وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور ليندسي غراهام، وبمشاركة مورغان أورتيغاس نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط.

وقال كاتس خلال اللقاء إن “إسرائيل لن توافق أبدا على إقامة دولة فلسطينية تهدد وجودها “، وفق موقع “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتصاعد الحديث الرسمي الإسرائيلي عن رفض قيام دولة فلسطينية، وضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي خلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة حتى 19 يناير/ كانون الثاني 2025 نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، لكن الأخيرة تنتهكه يوميا، وتعرقل إطلاق مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف كاتس: “أولويات إسرائيل واضحة: منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، إطلاق سراح المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة)، والقضاء على حماس، و(إبرام) اتفاق (لتطبيع العلاقات) مع السعودية”.

وترهن السعودية إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل بموافقة الأخيرة على قيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية التي تطالب بحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

واعتبر كاتس أن “خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب فيما يتعلق بغزة هي الوحيدة التي يمكنها أن تضمن أمن سكان الجنوب وإسرائيل”.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وتعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير.

وأُقيمت دولة إسرائيل عام 1948 على أراضي فلسطينية احتلتها عصابات صهيوينة مسلحة، ارتكبت مجازر مروعة بحق الفلسطينيين، وهجَّرت نحو 700 ألف فلسطيني من مناطقهم.

وشدد كاتس على أنه “من الضرورة منع إيران بأي طريقة من الحصول على أسلحة نووية تشكل تهديدا لأمن إسرائيل والولايات المتحدة والعالم الغربي بأكمله”، على حد قوله.

ورأى أن “سياسة الضغط الاقتصادي الصارم (عبر العقوبات الدولية والفردية) لن تكون كافية هذه المرة، ويجب التأكد من أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية”.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية المدنية، وبينها توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير خاضعة للرقابة الدولية، ولم تعلن عنها رسميا، وتحتل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان.